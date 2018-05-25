В Пханмунджоме состоялась вторая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР





"Состоялся открытый обмен мнениями двух лидеров. Данная встреча позволит осуществить декларацию 27 апреля и успешно провести саммит Северной Кореи и США", - заявили в пресс-службе Мун Чжэ Ина. Результаты встречи, по условиям сторон, будут оглашены завтра в 10 утра по местному времени.

Отметим, что встреча Ким Чен Ына и президента США все еще находится под вопросом. Ранее предполагалось, что они увидятся на саммите в Сингапуре, но Дональд Трамп отказался от встречи, обвинив визави в излишне агрессивных выражениях.