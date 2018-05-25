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В Гродно заработало речное такси

26.05.2018 16:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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– Услуги для перевозки горожан и гостей города по реке Неман готовы оказывать несколько предпринимателей. У них есть суда вместимостью до 10 человек. Для организации таких услуг в кратчайшие сроки оборудован причал на правом берегу Немана между Старым мостом и гродненскими замками. Это будет не единственный причал для маломерных судов на территории города. На противоположном берегу Немана рядом с одной с базой отдыха «Привал» возводится современный комплекс для приема туристических судов. Там у них будет возможность зарядить аккумуляторы, пополнить запасы воды, отдохнуть.



Индивидуальный предприниматель Кирилл Лавров поделился своими планами на будущее:

– У многих моих друзей есть маломерные суда. Решили, что прогулки по Неману на речном катере будут пользоваться спросом у наших горожан и безвизовых туристов. Пока определяемся с ценой и изучаем спрос. Первоначально маршрут будет проходить от причала в центре города до Нового моста мимо Старого и Нового замков, Коложской церкви 12-го века. Там делаем разворот и идем в противоположную строну до Румлевского моста и обратно. Это примерно 30-40 минут пути.

Прибыть в Гродно водным транспортном в сезон, можно, например, из Польши. В прошлые годы несколько групп воспользовались возможностью пересечь границу в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале на байдарках и маломерных судах. Они прошли по каналу до Немана, а дальше по самой реке добрались до Гродно. Для развития этого направления туризма в городе пока не хватает инфраструктуры, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

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Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
 
Теги: Гродно
 
 
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– Услуги для перевозки горожан и гостей города по реке Неман готовы оказывать несколько предпринимателей. У них есть суда вместимостью до 10 человек. Для...
 
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