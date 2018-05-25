В Могилеве проходит республиканский праздник «Молодежь и творчество - история будущего»





По словам заместителя начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского облисполкома Ирины Кусковой, город на Днепре местом проведения выбран неслучайно:

- В этом году Могилев удоен звания молодежной столицы страны. И нам очень приятно видеть у себя столько одаренной молодежи, которая талантлива и в учебе, и в творчестве.





Будущий диспетчер управления воздушным движением Елизавета Шахрай – уроженка Брестчины. Но вот уже 3 года живет в Минске, она - курсантка Белорусской государственной академии авиации:

- В Могилеве я впервые. Мне очень понравился город. А еще здесь я познакомилась и подружилась с ребятами из других вузов, будем общаться.





Елизавета – одна из победительниц республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi-2018». А победителей много, одних номинаций – около 40.





Среди удостоенных 1-ой премии в своей номинации – народный ансамбль народной песни «Кветень» МГУ имени Аркадия Кулешова. Одна из его солисток - Христина Власенко признается:

- Я единственная из солисток не имею музыкального образования, остальные девчата учились в музыкальных школах, колледжах. Но если есть желание, - всегда можно найти время, чтобы научиться чему-то новому, развиваться творчески.









Среди победителей фестиваля: театральная студия «Арлекин» Гомельского государственного медуниверситета, ансамбль народной песни «Мельница» Брестского государственного технического университета, поэтический театр «Ритмы сердца» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и многие другие…





Как подчеркнул присутствовавший на празднике Министр образования Игорь Карпенко:

- Профессиональная подготовка - это не только и не столько практико-ориентированность и набор каких-либо знаний, это еще и развитие личностных качеств. Таких, как гражданственность, патриотизм, творческое мышление. И фестиваль «АРТ-вакацыi», который в этом году проходит на уровне студенческих, творческих коллективов, индивидуальных исполнителей, на мой взгляд, формирует и развивает творческие навыки. Мы создаем в стране соответствующие площадки для развития творческих способностей, поддерживаем преподавателей, которые занимаются со студентами и учащимися. Вдумайтесь: за этот год порядка 13 тысяч студентов приняли участие во всевозможных студенческих отборах. И вот сегодня в Могилеве мы подвели итоги.





Гран-при фестиваля за выявление и поддержку молодежных инициатив, эффективную деятельность по художественно-эстетическому воспитанию, сохранению традиций любительского творчества и внедрение инновационных форм в работе с молодежью удостоены: Гомельский государственный медуниверситет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, управление образования Могилевского облисполкома, театр танца «Ренессанс данс» Минского государственного лингвистического университета и начальник отдела культурно-массовой и досуговой деятельности управления воспитательной работы с молодежью Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Елена Стельмах.





В этот же день, на площади Звезд, самым достойным молодым землякам дипломы и премии вручил заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич. Среди 50 награжденных - педагоги, работники культуры и средств массовой информации, медики, спортсмены, студенты, учащиеся колледжей и даже школьники. Несмотря на свой юный возраст, они заслужили признание. Ученик СШ-18 Могилева Даниил Шаройкин, например, всерьез занимается наукой, сконструировал специальный прибор – колориметр для определения нитратов и нитритов в колодезной воде и со своим исследованием представлял страну в Стокгольме, на заключительном этапе водного конкурса. Дзюдоист Дмитрий Миньков в 2017-ом выиграл чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет.





По словам самих ребят, награда – это, конечно, приятно. Но останавливаться на достигнутом никто не собирается. Дмитрий заверил:

- Моя главная цель – Токио, где я буду отстаивать честь своей страны на Олимпийских играх.

Молодежный фестиваль в Могилеве продолжается. А заключительным его аккордом станет большой гала-концерт.