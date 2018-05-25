Карпенко: нововведения в ЦТ не коснутся нынешней вступительной кампании





Абитуриентам, поступающим в этом году, не стоит переживать из-за новых правил. "Пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам", - сказал министр на проходящем в Могилеве республиканском празднике "Молодежь и творчество - история будущего".

Пока планируется увеличить пороговые значения приема, что позволит избежать зачисления в вузы неподготовленных молодых людей. Поэтому министр посоветовал абитуриентам более ответственно отнестись к подготовке к ЦТ: "Нужно просто садиться и систематизировать те знания, которые есть. Подготовиться основательно, чтобы во время вступительной кампании показать серьезные результаты".

Впрочем, никаких революционных изменений не предвидится и в следующем году. "Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано", - подытожил Игорь Карпенко.