В Китае только за апрель шесть тысяч чиновников наказали за расточительство





В частности, были зафиксированы факты несанкционированной выплаты субсидий, получение подарков и денег, несанкционированного использования служебных автомобилей, а также использования бюджетных средств на проведение банкетов.

Всего за первые четыре месяца текущего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины рассмотрела более 14 тысяч дел и наказала 19,9 тысяч чиновников разного уровня. За последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая.