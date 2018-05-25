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В Китае только за апрель шесть тысяч чиновников наказали за расточительство
26.05.2018 16:08 — Разное | Беларусь Сегодня
В частности, были зафиксированы факты несанкционированной выплаты субсидий, получение подарков и денег, несанкционированного использования служебных автомобилей, а также использования бюджетных средств на проведение банкетов.
Всего за первые четыре месяца текущего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины рассмотрела более 14 тысяч дел и наказала 19,9 тысяч чиновников разного уровня. За последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая.
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В частности, были зафиксированы факты несанкционированной выплаты субсидий, получение подарков и денег, несанкционированного использования...
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