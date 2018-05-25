Высаженные на МКАД деревья выглядят мертвыми, но «Минскзеленстрой» уверяет, что в июне «все будет зеленое»

В ноябре прошлого года на МКАД начали массово высаживать деревья, в попытке озеленения приняли участие даже чиновники. Всего было высажено около 14,6 тысячи деревьев. Увы, как пишет «Наша нива», многие из них погибли из-за того, что, в том числе, растения высаживали слишком поздно и неправильно. В «Минскзеленстрое» же говорят, что журналисты поспешили с выводами, пишет TUT.by.



Кто прав?



Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства предприятия Анжелика Пузанкова говорит, что растения вдоль кольцевой высаживались как в плановом режиме, так и в связи с поручением Кочановой. А время посадок, говорит она, было оптимальным. «Благоприятный период для посадки всегда был с 15 октября до 15 мая. Но в связи с тем, что произошло потепление, он уменьшился. Поэтому говорить о том, что там нарушены сроки посадки – глубокое заблуждение. Наоборот, когда дерево находится в состоянии покоя, оно лучше приживается».



Анжелика прокомментировала и претензии к технологии посадки: деревья сажали с подрезанными корнями. «В питомнике корневая система специально подрезается, ведь за счет этого образуются дополнительные всасывающие корни, и дерево потом лучше питается. Корневую систему нужно формировать, и она должна быть компактной», – уточнила специалист и добавила, что высаживали деревья и кусты, устойчивые к воздействию антигололедных солей, которыми зимой посыпают кольцевую. К тому же посадки осуществлялись в соответствии с разработанным Институтом благоустройства и городского дизайна проектом.



«Для того чтобы минимизировать последствия воздействия соли, осенью в лунки заложили пленку и накрыли грунтом, чтобы реагент не попал в зону корней. Весной пленку с грунтом удалили и на это место завезли новый грунт», – уточнила Анжелика и отметила, что зимой стволы деревьев зимой обертывали спанбондом. Весной его сняли, помыли стволы и кроны, а затем стали проводить поливы и подкормки.



Почему деревья выглядят мертвыми



Анжелика Пузанкова объясняет, что деревья живы. Во-первых, тот же ясень — это позднораспускающееся дерево. Во-вторых, ожидать другого в условиях агрессивной среды даже не стоило. В-третьих, обследование показало, что деревья живые. «Понятно, что нет деревьев и кустарников, которые будут в условиях соли хорошо расти. Верхние ветки на деревьях могут отмереть от того, что на них попадает солевая смесь. Но из спящих почек образуются новые побеги. Та же ситуация и с кустарниками, где побегообразование идет от корня.

Возникают новые побеги, сухие веточки обрезаются, и рост возобновляется, что сейчас и происходит. Видно, что каждую неделю появляются новые почки. Еще буквально месяц — и все будет зеленое», – уверяет специалист.

Что же касается фотографий, на которых видны погибшие хвойные, то тут дело в том, что их высаживал не «Минскзеленстрой», а расположенные вдоль кольцевой предприятия, поясняет специалист. Например, заправки. Пузанкова говорит, что они не рекомендовали им этого делать.

Фото: Наша Нива