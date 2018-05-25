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Из-за селфи на ЛЭП 22-летний парень попал в реанимацию
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25 мая 22-летний минчанин решил подняться на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4». Возможно, с целью сделать фото. В итоге парень оказался в реанимации с обширными ожогами,
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25 мая 22-летний минчанин решил подняться на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4». Возможно, с целью сделать фото. В итоге парень оказался в реанимации с обширными...
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