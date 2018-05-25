25 мая 22-летний минчанин решил подняться на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4». Возможно, с целью сделать фото. В итоге парень оказался в реанимации с обширными ожогами, пишет Белта, ссылаясь на «Минскэнерго».



«Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Все больше подростков в последнее время гибнут при увлечении экстремальными селфи», – прокомментировали ситуацию сотрудники ЛЭП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за селфи на ЛЭП 22-летний парень попал в реанимацию 25 мая 22-летний минчанин решил подняться на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4». Возможно, с целью сделать фото. В итоге парень оказался в реанимации с обширными...