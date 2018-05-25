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13-летний мальчик прыгнул на рельсы в минском метро, чтобы достать телефон
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Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с платформы,
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Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с...
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