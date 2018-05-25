Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с платформы, пишут на сайте Метрополитена.



«Мальчику чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. Одно неловкое движение – и все могло закончиться трагически», – отмечают все на том же сайте. Когда с парнем поговорили, узнали, что он банально не знал, как себя вести в этой ситуации и очень хотел вернуть свой телефон.



Что делать, если вы что-то уронили на пути: объясняет минский Метрополитен



Не пытайтесь достать его самостоятельно. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, пройдите к концу платформы и воспользуйтесь устройством экстренной связи: просто нажмите кнопку «INFO» и сообщите о своей проблеме.



Что делать, если вы упали на пути: объясняет минский Метрополитен



Постарайтесь привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Оказавшись на путях, ни в коем случае не прячьтесь под край платформы и не пытайтесь выбраться самостоятельно. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.



Если вы упали, но понимаете, что идти можете – постарайтесь очень быстрым шагом дойти до остановки головного вагона поезда. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на пути, а так же зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 13-летний мальчик прыгнул на рельсы в минском метро, чтобы достать телефон Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с...