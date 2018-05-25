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13-летний мальчик прыгнул на рельсы в минском метро, чтобы достать телефон

26.05.2018 14:43 — Разное | KYKY  
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Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с платформы, пишут на сайте Метрополитена. 

«Мальчику чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. Одно неловкое движение – и все могло закончиться трагически»,  – отмечают все на том же сайте. Когда с парнем поговорили, узнали, что он банально не знал, как себя вести в этой ситуации и очень хотел вернуть свой телефон. 

Что делать, если вы что-то уронили на пути: объясняет минский Метрополитен 

Не пытайтесь достать его самостоятельно. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, пройдите к концу платформы и воспользуйтесь устройством экстренной связи: просто нажмите кнопку «INFO» и сообщите о своей проблеме. 

Что делать, если вы упали на пути: объясняет минский Метрополитен

Постарайтесь привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Оказавшись на путях, ни в коем случае не прячьтесь под край платформы и не пытайтесь выбраться самостоятельно. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.

Если вы упали, но понимаете, что идти можете – постарайтесь очень быстрым шагом дойти до остановки головного вагона поезда. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на пути, а так же зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.

 
 
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Днем 24 мая на станции метро «Восход» 13-летний мальчик уронил на рельсы телефон. Подумал (но это не точно) и решил: для того, чтобы его достать, нужно прыгнуть на пути с...
 
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