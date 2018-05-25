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«Что-то накрыло». Мужчина испортил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

26.05.2018 14:21 — Разное | KYKY  
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Вчера, 26 мая, в Третьяковской галерее мужчина подошел к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына». Посмотрел на нее, взял металлический столбик из ограждения и запустил его в полотно. В итоге было разбито стекло, которое защищало картину от изменений температуры и влажности в помещении. От осколков сильно пострадала рама. Холст порвался в трех местах в центральной части работы, пишут «Ведомости». 

В галерею сразу же приехала московская полиция, мужчину задержали. На допросе он признал вину и попытался объяснить свой поступок:  «Приехал посмотреть на картину в восемь вечера, уже хотел уходить, но зашел в буфет и выпил 100 грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло». Позже выяснилось, что мужчина является бездомным, не судим, на учете в психиатрических учреждениях не состоял. 

Полиция возбудила дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Нарушителю грозит штраф до трех миллионов рублей принудительные работы или тюремное заключение на срок до трех лет.

 
 
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Вчера, 26 мая, в Третьяковской галерее мужчина подошел к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», которую чаще называют «Иван Грозный убивает...
 
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