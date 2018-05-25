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«Что-то накрыло». Мужчина испортил картину «Иван Грозный убивает своего сына»
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Вчера, 26 мая, в Третьяковской галерее мужчина подошел к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», которую чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына». Посмотрел на нее, взял металлический столбик из ограждения и запустил его в полотно. В итоге было разбито стекло, которое защищало картину от изменений температуры и влажности в помещении. От осколков сильно пострадала рама. Холст порвался в трех местах в центральной части работы,
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Вчера, 26 мая, в Третьяковской галерее мужчина подошел к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», которую чаще называют «Иван Грозный убивает...
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