Пассажирский микроавтобус, трактор и грузовик столкнулись в Уганде

19 человек стали жертвами страшной аварии в Восточной Африке. На трассе в Уганде столкнулись пассажирский микроавтобус, трактор и грузовик.

От удара машины превратились в груду металла. А маршрутка несколько раз перевернулась и загорелась. Из пассажиров выжили лишь те, кого выбросило через разбитое стекло. Четверо пострадавших сейчас в критическом состоянии. Водители маршрутных такси в Уганде считаются одними из самых недисциплинированных, многие работают без лицензии.