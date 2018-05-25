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Пассажирский микроавтобус, трактор и грузовик столкнулись в Уганде
19 человек стали жертвами страшной аварии в Восточной Африке. На трассе в Уганде столкнулись пассажирский микроавтобус, трактор и грузовик.
От удара машины превратились в груду металла. А маршрутка несколько раз перевернулась и загорелась. Из пассажиров выжили лишь те, кого выбросило через разбитое стекло. Четверо пострадавших сейчас в критическом состоянии. Водители маршрутных такси в Уганде считаются одними из самых недисциплинированных, многие работают без лицензии.
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19 человек стали жертвами страшной аварии в Восточной Африке. На трассе в Уганде столкнулись пассажирский микроавтобус, трактор и грузовик.
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