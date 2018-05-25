Лидеры двух Корей провели вторую встречу

Сегодня состоялись вторые в истории переговоры лидеров Северной и Южной Корей.

Они, как и ранее, прошли в нейтральной зоне. Длились переговоры два часа. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись мнениями по вопросу исполнения декларации, подписанной после первой встречи, обсудили подготовку саммита КНДР и США, который был под угрозой срыва. Дональд Трамп, напомним, сначала отказался от переговоров, а затем передумал и заявил о том, что встреча всё же состоится.