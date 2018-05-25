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Министр образования рассказал, какой будет вступительная кампания-2018 и как изменится ЦТ в следующем году

26.05.2018 16:30 — Разное | ОНТ  
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Сегодня министр образования в Могилёве рассказал, какими будут испытания для абитуриентов в нынешнем году, а также что ждёт молодёжь в следующем.

Итак, в этом году выпускники могут использовать сертификат ЦТ за 2017-й, если он был успешнее нынешнего. Планка повысилась на 5 баллов по профильному предмету. В эту вступительную кампанию Минобразования в тестовом режиме опробует новую методику оценок. Однако в сертификатах система баллов пока будет прежней.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Школьнику, родителям не совсем понятно, почему, имея 8 баллов по математике, вдруг получил по ЦТ 50 баллов. Это пятёрка? Нет, это не 5 баллов. Это балл рейтинга. Там система выстроена совершенно по-другому. Мы разработали новый методологический подход к оценке – перейти на реальные баллы. Мы готовим новую редакцию правил приёма. Пока это всё в работе. Эта система ничем не отразится на нынешней вступительной кампании. Эти нововведения коснуться уже кампанию следующего года».

Приём документов в большинство вузов пройдёт с 12 по 17 июля, а вступительные испытания – с 18 по 24 июля. Высшие учебные заведения готовы принять около 55 тысяч студентов.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Разработаны новые подходы к прогнозированию кадров. Они связаны с демографической ситуацией, с оценкой движения рынка труда, с оценкой изменения экономической структуры. Исходя из этого, формируются цифры. В этом году, как и в прошлом, мы сократили частично юридические, экономические специальности. Мы перераспределили эти цифры в технические, технологические, IT-специальности».

Последний звонок в школах в этом году прозвенит 30 мая, а уже через 1 июня выпускники сдадут первый экзамен. 

 
 
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​Сегодня министр образования в Могилёве рассказал, какими будут испытания для абитуриентов в нынешнем году, а также что ждёт молодёжь в следующем.
 
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