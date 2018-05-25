Что нового в банках: скидки на куриные крылышки, медуслуги и рассказ про баланс карты по телефону

Уже совсем скоро — с 23 июня — Банк БелВЭБ в очередной раз напомнит, что банк — это не только деньги, кредиты и вклады, но и искусство: белорусов снова ждут джазовые вечера. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последние две недели, которые стоит знать клиентам банков.

Карточные «плюшки»



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Банки продолжают активно стимулировать расчеты по карточкам. Многие действующие акции и бонусы завязаны на платежные системы и потому доступны держателям «пластика» любого банка. Например, Mastercard до 31 мая дарит скидку 30% в Burger King на закуски и гарниры. В это же время оплата топлива на заправках Беларуснефти карточками этой же системы дает шанс выиграть Kia Rio X-line. Ну и наконец покупатели магазинов «Корона» при регистрации чеков до 31 декабря 2018 года получают возможность выиграть путешествие в Швейцарию.

Беларусбанк запустил новый клубный продукт — клуб «Шчодры»: среди «плюшек» карта «Магнит» за полцены, кэшбэк до12%, скидки на страховки в размере 15%.

Банк Решение официально «подружился» с сервисом кэшбэков с покупок в Сети kopikot.by. Теперь карточка Visa этого банка может вернуть до 35% от стоимости покупок на интернет-сайтах. Еще один бонус для держателей карточек этого банка касается здоровья: уникальная ознакомительная скидка на услуги «Экомедсервиса» на один год в размере 25%. Главное условие — наличие карты банка и отсутствие обращений в этот медцентр.

А Белорусский народный банк вместе с «Короной» предлагают сертификаты «на золото»: покупки на сумму от 120 рублей гарантируют вам журнал магазина, а в нем — сертификат на выпуск и обслуживание карточки Visa Gold.

Удобные технологии





Альфа-Банк автоматизирует контакт-центр: теперь узнать баланс карточки можно по телефону, но без участия «живого» сотрудника. Клиенту достаточно знать свой ТЕЛЕПин. В будущем, кстати, ответы получать можно будет и на кредитные вопросы.

В Банке БелВЭБ изменить пин-код карточки теперь можно в интернет-банкинге.

А СтатусБанк запустил сервис Р2Р переводов, который будет работать между картами Mastercard и Visа. Причем, работать сервис будет как между картами СтатусБанка, так и между картами всех других банков.

Новости одной строкой

МТБанк совместно с «5 элементом» предлагает приобретать бытовую технику в рассрочку до 20 месяцев.

совместно с «5 элементом» приобретать бытовую технику в рассрочку до 20 месяцев. Еще один депозит в белорусских рублях с максимальной на данный момент ставкой 13% появился на рынке. Это электронный вклад Выше.net на 13 месяцев от Приорбанка.

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