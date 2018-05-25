Что нового в банках: скидки на куриные крылышки, медуслуги и рассказ про баланс карты по телефону

Уже совсем скоро — с 23 июня — Банк БелВЭБ в очередной раз напомнит, что банк — это не только деньги, кредиты и вклады, но и искусство: белорусов снова ждут джазовые вечера. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последние две недели, которые стоит знать клиентам банков.
Карточные «плюшки»
Банки продолжают активно стимулировать расчеты по карточкам. Многие действующие акции и бонусы завязаны на платежные системы и потому доступны держателям «пластика» любого банка. Например, Mastercard до 31 мая дарит скидку 30% в Burger King на закуски и гарниры. В это же время оплата топлива на заправках Беларуснефти карточками этой же системы дает шанс выиграть Kia Rio X-line. Ну и наконец покупатели магазинов «Корона» при регистрации чеков до 31 декабря 2018 года получают возможность выиграть путешествие в Швейцарию.
Беларусбанкзапустил новый клубный продукт — клуб «Шчодры»: среди «плюшек» карта «Магнит» за полцены, кэшбэк до12%, скидки на страховки в размере 15%.
Банк Решение официально «подружился» с сервисом кэшбэков с покупок в Сети kopikot.by. Теперь карточка Visa этого банка может вернуть до 35% от стоимости покупок на интернет-сайтах. Еще один бонус для держателей карточек этого банка касается здоровья: уникальная ознакомительная скидка на услуги «Экомедсервиса» на один год в размере 25%. Главное условие — наличие карты банка и отсутствие обращений в этот медцентр.
А Белорусский народный банк вместе с «Короной» предлагают сертификаты «на золото»: покупки на сумму от 120 рублей гарантируют вам журнал магазина, а в нем — сертификат на выпуск и обслуживание карточки Visa Gold.
Удобные технологии
Альфа-Банкавтоматизирует контакт-центр: теперь узнать баланс карточки можно по телефону, но без участия «живого» сотрудника. Клиенту достаточно знать свой ТЕЛЕПин. В будущем, кстати, ответы получать можно будет и на кредитные вопросы.
В Банке БелВЭБизменить пин-код карточки теперь можно в интернет-банкинге.
А СтатусБанкзапустил сервис Р2Р переводов, который будет работать между картами Mastercard и Visа. Причем, работать сервис будет как между картами СтатусБанка, так и между картами всех других банков.