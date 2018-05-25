МВД: Ответственность поставщиков наркотиков и их потребителей должна быть строго дифференцирована

Ответственность поставщиков наркотиков и их потребителей должна быть строго дифференцирована. В начале недели речь об этом шла во Дворце Независимости.

Сегодня глава МВД во время спортивного праздника, пропагандирующего здоровый образ жизни, прокомментировал ситуацию с наркопреступлениями.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси: «Каждый должен делать свою работу качественно: ловить наркодилеров, изымать крупные партии. Кстати, в этом году показатели по изъятому зелью выше, чем прошлогодние. Мы занимаемся выявлением наркосетей, тех, кто занимается этим на профессиональной основе. Не хочу сказать, что стали заниматься меньше потребителями, но это как сопутствующее явление при выявлении сбытчиков».

За четыре года количество наркопреступлений снизилось почти на треть. В шесть раз больше вес изымаемых милицией запрещённых веществ. С начала года перекрыто несколько крупных каналов поставок. Изъято и уничтожено более полутонны наркотиков.