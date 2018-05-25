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Микроавтобус столкнулся с выскочившим на дорогу лосем в Быховском районе
В Быховском районе микроавтобус столкнулся с выскочившим на проезжую часть лосем. Один из пассажиров погиб.
После столкновения машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В автомобиле с молдавскими номерами находились шесть человек (граждане Молдовы и России). Несколько человек оказались зажаты в салоне. Спасатели доставали их с помощью специального инструмента. Сейчас пострадавшие находятся в Быховской больнице. Животное не выжило.
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В Быховском районе микроавтобус столкнулся с выскочившим на проезжую часть лосем. Один из пассажиров погиб.
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