«Реал» и «Ливерпуль» сегодня сразятся в финале Лиги чемпионов

Решающая игра Лиги чемпионов пройдёт в Киеве на стадионе «Олимпийский». Ожидается, что игру посетят более 70 тысяч зрителей.

По котировкам букмекеров, «Реал» – фаворит поединка. Испанский клуб сыграет в финале турнира в четвёртый раз за пять лет. Сегодня «Реал» может завоевать третий титул подряд. Напомним, путёвку в финал мадридцы добыли в сложнейшем противостоянии с «Баварией». Победив в гостях (2:1), «Реал» с большим трудом удержал дома ничью – 2:2. «Ливерпуль» в текущем евросезоне поражает своей результативностью – 46 забитых мячей. Такого в Лиге чемпионов ранее не удавалось никому. В полуфинале «Ливерпуль» уверенно справился с «Ромой».