В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно





Любой желающий сможет приобрести эксклюзивные открытки и конверты с символикой фестиваля, которые «Белпочта» выпустит в ограниченном количестве. На месте можно будет отправить послания родным и знакомым, а также адресатам за границу. В этот день вся корреспонденция будет гаситься специальным фестивальным штампом. Это поможет распространить информацию о замечательном событии в Гродно по всей стране и за ее пределами.





Посетители почтового дворика смогут принять участие в акции «Напиши письмо Гродно!». Акция продлится до сентября, когда областной центр будет отмечать свой день рождения. Ее финальным аккордом станет передача посланий от горожан и гостей города в недавно созданный выставочный центр «Фестивальный».

Также на почтовом дворике будет продаваться печатная и сувенирная продукция, работать яркая фотозона. Работники областного филиала РУП «Белпочта» обещают интересный интерактив и приглашают заглянуть в гости всей семьей или в компании друзей. В дни проведения фестиваля почтовый дворик расположится в центральной части города. Ориентируйтесь на корпоративные цвета предприятия – синий и белый.













Гродненская правда.