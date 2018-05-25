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В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно

26.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a>

Любой желающий сможет приобрести эксклюзивные открытки и конверты с символикой фестиваля, которые «Белпочта» выпустит в ограниченном количестве. На месте можно будет отправить послания родным и знакомым, а также адресатам за границу. В этот день вся корреспонденция будет гаситься специальным фестивальным штампом. Это поможет распространить информацию о замечательном событии в Гродно по всей стране и за ее пределами. 

 

В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно

 

Посетители почтового дворика смогут принять участие в акции «Напиши письмо Гродно!». Акция продлится до сентября, когда областной центр будет отмечать свой день рождения. Ее финальным аккордом станет передача посланий от горожан и гостей города в недавно созданный выставочный центр «Фестивальный». 

 

Также на почтовом дворике будет продаваться печатная и сувенирная продукция, работать яркая фотозона. Работники областного филиала РУП «Белпочта» обещают интересный интерактив и приглашают заглянуть в гости всей семьей или в компании друзей. В дни проведения фестиваля почтовый дворик расположится в центральной части города. Ориентируйтесь на корпоративные цвета предприятия – синий и белый. 

 

В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно

 

В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно

 

В дни проведения Республиканского фестиваля национальных культур почтовый дворик будет работать в центральной части города Гродно

 

Гродненская правда.

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Любой желающий сможет приобрести эксклюзивные открытки и конверты с символикой фестиваля, которые «Белпочта» выпустит в ограниченном количестве. На месте...
 
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