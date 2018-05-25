



Бренд одежды LSTR совместно с лидской обувной фабрикой выпустил кроссовки — легендарные ЛМ-17, известные как «лидские кеды».

Как сообщается в соцсетях бренда, в наличии и мужские, и женские модели. Однако из-за ажиотажа лучше посетить магазин LSTR как можно скорее. Пара стоит 45 рублей (для сравнения — обычные лидские кеды обойдутся в 25 рублей), сообщает The Village .

Адреса магазинов LSTR: ТЦ «Московско-Венский» (проспект Независимости, 58, павильон 317); ТЦ «Силуэт» (улица Веры Хоружей 1а, 1-й этаж, место 4); «РАГНА» (улица Сухая, 4; улица Короля, 22).