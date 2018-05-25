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За прошлый год в Лиде развелись более четырехсот пар

26.05.2018 — Разное | Lida.Info  
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За прошлый год в Лиде развелись более четырехсот пар

В Лиде за прошлый год развелись более 400 пар! Правда, радует, что число разводов уменьшилось.

По данным Белстата, в 2017 году в стране расторгли брак более 32 тысяч супружеских пар. А зарегистрировано было новых семей более 66 тысяч. Получается 50%! Однако это не рекордный максимум, пишет 0154.by.

Интересно, что пик разводов в Беларуси пришелся на конец 90-х – начало 2000-х. Так, в 2000 году распались более 43 тысяч семей – 70% пар (в сравнении с числом зарегистрированных браков). Может, время было сложное?..

А вот больше всего жениться белорусам хотелось в 2007-м. За этот год в стране расписали 90 тысяч молодоженов. Своеобразный рекорд десятилетия!

По статистике, самые крепкие браки у белорусов те, где больше детей. Семьи с одним ребёнком распадаются в 6 раз чаще!

Молодёжь сегодня старается как можно позже обзавестись семьёй. Раньше парни женились, в среднем, в 24 года (данные за 1980 год), а в 2014-м – уже в 27 лет; девушки выходили замуж в 22 года (1980 год), в 2014-м – в 25 лет. Согласно данным социологов, сегодня 50% барышень до 24 лет считают семью препятствием для карьеры!

Когда чаще женятся?

В Лиде самый пик по бракам за последнее время пришёлся на 8 августа 2008 года. Комбинация 08.08.2008 показалась молодожёнам настолько привлекательной, что в этот день в Лидском загсе заключили 24 союза! Это была настоящая сва-дебная сенсация! Следующее красивое сочетание цифр будет разве что 02.02.2020. В 2020 году 2 февраля, кстати, припадает на воскресенье.

А вот май по-прежнему новобрачные недолюбливают. В субботы – 5 мая и 12 мая – было расписано всего по 2 пары.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Лиде за прошлый год развелись более 400 пар! Правда, радует, что число разводов уменьшилось. По данным Белстата, в 2017 году в стране расторгли брак более 32 тысяч...
 
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