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Объявлен сбор средств на установку памятника основателю стеклозавода в Березовке

26.05.2018 — Разное | Lida.Info  
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Объявлен сбор средств на установку памятника основателю стеклозавода в Березовке

На платформе Talaka начался сбор средств на установку памятника Юлиус Столе, который основал стеклозавод «Неман» в Березовке.

Стеклозаводу «Неман», что расположен в Березовке Лидского района, в этом году исполняется 135 лет. История города неразрывно связана с развитием этого предприятия, но в городе до сих пор нет памятника основателю завода Юлиусу Столле.

Юлиус Августинович Столле, сначала арендатор, а потом и владелец стекольного завода в Березовке, организовал стеклянную компанию, которая быстро приобрела известность на мировом рынке под названием хрустальная фабрика «Неман».

Продукция фабрики широко распространялась в Европе: во Франции, Австрии, Венгрии. Позже продукция отправлялась в Канаду и США. Со стеклозаводом «Неман» сотрудничали специалисты из Чехии, Польши, Германии, Бельгии. Вокруг стеклозавода и вырос город Березовка.

«Считаем, что личность Юлиуса Столле должна быть должным образом увековечена в Березовке. В городском сквере Березовки должен появиться памятник ему», — пишет автор проекта Витольд Ашурак.

Поддержать проект можно здесь.

 
 
Ссылка на источник 24
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На платформе Talaka начался сбор средств на установку памятника Юлиус Столе, который основал стеклозавод «Неман» в Березовке. Стеклозаводу «Неман», что расположен...
 
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