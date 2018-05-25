Объявлен сбор средств на установку памятника основателю стеклозавода в Березовке





На платформе Talaka начался сбор средств на установку памятника Юлиус Столе, который основал стеклозавод «Неман» в Березовке.

Стеклозаводу «Неман», что расположен в Березовке Лидского района, в этом году исполняется 135 лет. История города неразрывно связана с развитием этого предприятия, но в городе до сих пор нет памятника основателю завода Юлиусу Столле.

Юлиус Августинович Столле, сначала арендатор, а потом и владелец стекольного завода в Березовке, организовал стеклянную компанию, которая быстро приобрела известность на мировом рынке под названием хрустальная фабрика «Неман».

Продукция фабрики широко распространялась в Европе: во Франции, Австрии, Венгрии. Позже продукция отправлялась в Канаду и США. Со стеклозаводом «Неман» сотрудничали специалисты из Чехии, Польши, Германии, Бельгии. Вокруг стеклозавода и вырос город Березовка.

«Считаем, что личность Юлиуса Столле должна быть должным образом увековечена в Березовке. В городском сквере Березовки должен появиться памятник ему», — пишет автор проекта Витольд Ашурак.

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