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В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» реконструировали события 22 июня 1941 года
Как начиналась Великая Отечественная, показали в преддверии Дня пограничника. События первого боя на заставе ожили сегодня на глазах у сотен зрителей в историко-культурном комплексе «Линии Сталина».
22 июня 1941 года одними из первых удар на себя приняли белорусские пограничники. Ожесточённые сражения развернулись на Владимиро-Волынском направлении. Их и попытались восстановить участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы». На поле – настоящая боевая техника тех лет. Солдаты, как и тогда, ведут оборону до последнего патрона.
В Беларуси День пограничника традиционно отмечают 28 мая как дань уважения подвигу советских солдат, отстоявших победу в Великой Отечественной войне. В этом году повод ещё более весомый – пограничным войскам исполняется 100 лет. Завтра торжества продолжатся в столичном парке Горького.
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Как начиналась Великая Отечественная, показали в преддверии Дня пограничника. События первого боя на заставе ожили сегодня на глазах у сотен зрителей в...
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