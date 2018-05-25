В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» реконструировали события 22 июня 1941 года

Как начиналась Великая Отечественная, показали в преддверии Дня пограничника. События первого боя на заставе ожили сегодня на глазах у сотен зрителей в историко-культурном комплексе «Линии Сталина».

22 июня 1941 года одними из первых удар на себя приняли белорусские пограничники. Ожесточённые сражения развернулись на Владимиро-Волынском направлении. Их и попытались восстановить участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы». На поле – настоящая боевая техника тех лет. Солдаты, как и тогда, ведут оборону до последнего патрона.

В Беларуси День пограничника традиционно отмечают 28 мая как дань уважения подвигу советских солдат, отстоявших победу в Великой Отечественной войне. В этом году повод ещё более весомый – пограничным войскам исполняется 100 лет. Завтра торжества продолжатся в столичном парке Горького.