Прямые телефонные линии: жители Витебского района задали чиновникам земельные и жилищные вопросы

Традиционно по субботам проблемные вопросы люди могли адресовать чиновникам. В исполкомах принимали звонки по прямым телефонным линиям.

Тамара Тимофеевна из Витебска уже вторую весну не может ничего посадить на дачном участке: на месте грядок и теплицы теперь болото. Когда территорию дачного кооператива на берегу Западной Двины благоустраивали в связи со строительством ГЭС, женщина согласилась, чтобы её огород остался на отметке 140. Что это такое 80-летняя пенсионерка поняла лишь, когда вокруг её шести соток появилась метровая насыпь, а огород оказался в котловане. Пользоваться землёй теперь она не может, а взносы платить должна.

Тамара Киселёва, пенсионерка: «Я ещё в 2016 здесь садила огород. Зимой 2016-го снесли дома, а весной я приехала и увидела… Если бы я предвидела, я бы даже от участка своего отказалась, но мне тогда так хотелось остаться тут. 50 из моих 80 лет, я прожила тут».

С этой проблемой пенсионерка и обратилась в облисполком. Властям Витебского района и энергетикам поручено разобраться в вопросе. К слову, сегодня земельные и жилищные вопросы были основными.