В чемпионате Беларуси по футболу стартует девятый тур

Сегодня в столичном дерби сразятся «Минск» и «Торпедо». Начало встречи – в 17:30.

Также в девятом туре увидим поединки «Смолевичи» – «Динамо-Минск», «Шахтёр» – «Гомель» и «Луч» – «Городея». 28 мая БАТЭ сыграет против «Ислочи», а «Неман» – с жодинским «Торпедо». 29 мая «Витебск» сразится со «Слуцком», а брестское «Динамо» – с могилёвским «Днепром».