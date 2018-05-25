|
В чемпионате Беларуси по футболу стартует девятый тур
Сегодня в столичном дерби сразятся «Минск» и «Торпедо». Начало встречи – в 17:30.
Также в девятом туре увидим поединки «Смолевичи» – «Динамо-Минск», «Шахтёр» – «Гомель» и «Луч» – «Городея». 28 мая БАТЭ сыграет против «Ислочи», а «Неман» – с жодинским «Торпедо». 29 мая «Витебск» сразится со «Слуцком», а брестское «Динамо» – с могилёвским «Днепром».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в столичном дерби сразятся «Минск» и «Торпедо». Начало встречи – в 17:30.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)