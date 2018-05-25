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Сразу 4 аграрных вуза страны посоревновались в УО «БГСХА». Фотоотет
26.05.2018 — Разное | Горецкий вестник
Спартакиада профактива студентов аграрных вузов Беларуси . В спартакиаде приняли участие студенты из УО «БГСХА» (г. Горки), УО БГАТУ (г. Минск), УО ВГАВМ (г. Витебск) и ГГАУ (г. Гродно).
Профком студентов БГАТУ одержал победу!!!!
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Спартакиада профактива студентов аграрных вузов Беларуси . В спартакиаде приняли участие студенты из УО «БГСХА» (г. Горки), УО БГАТУ (г. Минск), УО ВГАВМ (г. Витебск) ...
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