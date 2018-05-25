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Китайская BAIC работает над клоном Lamborghini Urus

26.05.2018 16:49 — Разное | Tut.by  
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Новый скоростной кроссовер-рекордсмен Lamborghini Urus только-только появился у дилеров, а в Китае тем временем к дебюту готовится его подражатель под маркой Huansu.


Фото: BAIC Huansu

Это дочерняя компания концерна BAIC — под ним китайский производитель намерен выпустить новую линейку кроссоверов X-семейства (привет, BMW!). Это будут как пяти-, так и семиместные модели, а одна из них — с индексом X6 — получит наиболее забористую внешность. По крайней мере на это намекают обнародованные накануне официальные дизайнерские зарисовки, беглого взгляда на которые достаточно, чтобы понять: появление относительного доступного клона Urus не за горами!


Фото: BAIC Huansu

X6 окажется первенцем в гамме новых кроссоверов Huansu, которая также будет включать модели X5, X7L, X8L и X9L, внешность которых пока остается секретом. Премьерный показ X6 ожидается этой осенью на автосалоне в Чэнду, причем не исключено, что его представят в статусе концепт-кара. А еще в ближайших планах Huansu значится открытие сразу трех исследовательских центров, которые займутся разработкой гибридо- и электромобилей, а также технологий автономного вождения.

 
 
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В ближайших планах Huansu значится открытие сразу трех исследовательских центров, которые займутся разработкой гибридо- и электромобилей, а также технологий...
 
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