|
Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован
Новости Беларуси. Утром 26 мая перевернулась Mazda. Пострадал водитель.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 25-летний молодой человек ехал на автомобиле Mazda по трассе Витебск – Орша.
На 19 км дороги машина выехала на правую обочину, после чего оказалась за пределами проезжей части. В дальнейшем транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
На неделе в Барановичском районе перевернулась Audi.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 26 мая перевернулась Mazda. Пострадал водитель. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 25-летний молодой человек ехал на автомобиле...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)