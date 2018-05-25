Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован

Новости Беларуси. Утром 26 мая перевернулась Mazda. Пострадал водитель.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 25-летний молодой человек ехал на автомобиле Mazda по трассе Витебск – Орша.

На 19 км дороги машина выехала на правую обочину, после чего оказалась за пределами проезжей части. В дальнейшем транспортное средство опрокинулось.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

На неделе в Барановичском районе перевернулась Audi.