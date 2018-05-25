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Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован

26.05.2018 16:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 26 мая перевернулась Mazda. Пострадал водитель.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 25-летний молодой человек ехал на автомобиле Mazda по трассе Витебск – Орша.  

На 19 км дороги машина выехала на правую обочину, после чего оказалась за пределами проезжей части. В дальнейшем транспортное средство опрокинулось.  

Под Витебском перевернулась Mazda. Водитель госпитализирован
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Барановичском районе перевернулась Audi. 

Машина повисла на перилах моста – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 26 мая перевернулась Mazda. Пострадал водитель.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 25-летний молодой человек ехал на автомобиле...
 
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