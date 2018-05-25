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Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

26.05.2018 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Омана. Тропический шторм обрушился на Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди и сильный ветер принес с собой мощный тропический циклон «Мекуну».

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

Основной удар стихии пришелся на южное побережье. Сообщается о гибели двух человек – мужчины и 12-летнего ребенка. От наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства – Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Полностью парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.

А 25 мая ураган бушевал на йеменском острове Сокотра. Под водой оказались прибрежные населенные пункты. Там жертвами «Мекуну» стали по меньшей мере семь человек, десятки пропали без вести. Теперь шторм движется в сторону Саудовской Аравии.

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

 
 
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Новости Омана. Тропический шторм обрушился на Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди и сильный ветер принес с собой мощный тропический...
 
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