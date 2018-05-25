﻿ В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

26.05.2018 16:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по благоустройству территории и ЖКХ.

В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

Так, месяц без воды прожили жители агрогородка Кривск в Буда-Кошелевском районе. Починить находящуюся на балансе водонапорную башню местное сельхозпредприятие не спешило. Катализатором процесса выступил звонок местных жителей на телефон прямой линии райисполкома. На починку водопровода понадобилось всего несколько часов.

В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

Вячеслав Кириленко, управляющий делами Буда-Кошелевского райисполкома:
Вопросы по водоснабжению особых проблем не вызывают, если это касается водопровода нашего КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Особые проблемы вызывает сельскохозяйственная территория, где некоторые водопроводные сети находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий.

К слову, в среднем на телефон прямой линии Буда-Кошелевского райисполкома поступает не более пяти звонков. Количество обращений сокращалось на протяжении нескольких лет и теперь пришло к такому стабильному показателю.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве после проверки снова открыты все станции метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика