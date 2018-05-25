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В Киеве после проверки снова открыты все станции метро
Новости Украины. В Киеве временно перекрывались пять станций метрополитена из-за информации о минировании.
По сведениям официального Twitter-аккаунта Киевского метрополитена, станции были закрыты для пассажиров с 13:50 до 15:10. В этот промежуток времени люди не могли воспользоваться услугами метро на станциях «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».
«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены», –
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Новости Украины. В Киеве временно перекрывались пять станций метрополитена из-за информации о минировании. По сведениям официального Twitter-аккаунта Киевского...
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