Байкерский фестиваль в Бресте (ВИДЕО)

Улицы Бреста сегодня наполнены рёвом моторов. Сюда на мотофестиваль съехались байкеры не только со всей Беларуси и соседних стран.

Замечены любители двухколёсного транспорта из Германии, Чехии, Швеции и даже Великобритании. Всего в мероприятии принимают участие не менее 10 тысяч человек.

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