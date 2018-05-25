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Байкерский фестиваль в Бресте (ВИДЕО)
Улицы Бреста сегодня наполнены рёвом моторов. Сюда на мотофестиваль съехались байкеры не только со всей Беларуси и соседних стран.
Замечены любители двухколёсного транспорта из Германии, Чехии, Швеции и даже Великобритании. Всего в мероприятии принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Подробнее – в видеоинформации
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Улицы Бреста сегодня наполнены рёвом моторов. Сюда на мотофестиваль съехались байкеры не только со всей Беларуси и соседних стран.
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