Колумбия объявила, что станет первым партнером НАТО в Латинской Америке

«Еще одна отличная новость . На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией», — сообщил колумбийский лидер.









Напомним, что Хуан Мануэль Сантос в 2016 г. получил Нобелевскую премию мира за свой вклад в переговоры с группировкой «Вооруженные революционные силы Колумбии» (FARC) для прекращения полувековой гражданской войны. Летом 2017 года сообщалось, что колумбийские повстанцы из FARC сдали почти все оружие миссии ООН.





Колумбия входила в число стран, которые президент США Дональд Трамп планировал посетить в ходе своего первого официального визита в Латинскую Америку. Однако в апреле поездка была отменена из-за обострившейся ситуации в Сирии.





Членами Североатлантического Альянса (НАТО) в настоящее время являются 29 стран: США, Канада и государства Европы.