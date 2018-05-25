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ЕСПЧ объявит решение по делу о возможной тюрьме ЦРУ в Литве

26.05.2018 16:44 — Разное | Партизан  
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На следующей неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявит свое решение по подозрениям в существовании в Литве в 2005–2006 годах тайной тюрьмы ЦРУ, в которой могли содержаться обвиняемые в терроризме.

Суд огласит вердикт на открытом заседании в четверг, 31 мая, в Страсбурге в 11 час. по литовскому времени.

Жалобу против Литвы подал родившийся в Саудовской Аравии палестинец Абу Зубайда, находящийся сейчас на базе в Гуантанамо (Куба). Обвиняемый в организации терактов 11 сентября 47-летний мужчина утверждает, что в 2005-2006 годах он находился в заключении, в оборудованной Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) секретной тюрьме в Литве, а условия содержания можно сравнить с пытками. Абу Зубайда был задержан в Пакистане в 2002 году.

 
 
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На следующей неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявит свое решение по подозрениям в существовании в Литве в 2005–2006 годах тайной тюрьмы ЦРУ, в...
 
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