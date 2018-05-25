Министр образования рассказал, когда ожидаются нововведения для абитуриентов

«Эти нововведения коснутся уже следующей вступительной кампании 2019 года. Поэтому пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», - сказал министр.









Он напомнил, что сертификат прошлого года будет действовать. Только немного увеличены пороговые значения приема, чтобы избежать случайностей и в вузы поступили молодые люди с определенной базовой подготовкой и уровнем знаний. «Поэтому выпускникам нужно просто садиться и систематизировать те знания, которые есть, - отметил Игорь Карпенко. - Подготовиться основательно, чтобы во время вступительной кампании показать серьезные результаты».





Министр обратил внимание, что и в следующем году во время вступительной кампании ничего революционного не произойдет. «Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано», - добавил он.