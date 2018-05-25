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Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан – архимандрит

26.05.2018 15:47 — Разное | Партизан  
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Архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина".

Томос (от «резать», «делить») — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства, например, широко известен Томос к Флавиану папы Римского Льва I.

"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сказал архимандрит.

Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

"Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", - подчеркнул архимандрит Кирилл.

Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть определенные проблемы рецепции".

"Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", - подытожил представитель УПЦ (МП).


Как напоминает "Украинская правда", 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко &qu ;закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.

 
 
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Архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что...
 
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