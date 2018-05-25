Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан – архимандрит

Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина".





Томос (от «резать», «делить») — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства, например, широко известен Томос к Флавиану папы Римского Льва I.





"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сказал архимандрит.





Он пояснил, что давать томос об автокефалии – прерогатива Константинопольского патриархата. Затем начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.





"Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", - подчеркнул архимандрит Кирилл.





Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть определенные проблемы рецепции".





"Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", - подытожил представитель УПЦ (МП).









"Украинская правда" , 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви. Как напоминает, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.





19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.





22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.





Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.





В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко &qu ;закончится большим пшиком".





Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.





12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.