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В Могилевской области микроавтобус сбил лося, погиб пассажир

26.05.2018 15:44 — Разное | Партизан  
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В автобуе ехали граждане России и Молдовы.

Ночью 25 мая на автодороге Р-93 «Могилев–Бобруйск» возле деревни Чечевичи Быховского района микроавтобус «Ford Transit» сбил перебегавшего дорогу лося. После этого автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщает сайт Могилевского областного управления МЧС.


В микроавтобусе на момент ДТП находилось шесть человек, из них двое детей, граждане России и Молдовы.

В результате аварии в микроавтобусе оказались зажаты три человека — водитель и два пассажира находящиеся на заднем сиденье. Один из пассажиров погиб. Раненных водителя и пассажира спасатели деблокировали и передали медикам.

 
 
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В автобуе ехали граждане России и Молдовы.
 
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