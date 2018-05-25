В Могилевской области микроавтобус сбил лося, погиб пассажир

сайт Могилевского областного управления МЧС. Ночью 25 мая на автодороге Р-93 «Могилев–Бобруйск» возле деревни Чечевичи Быховского района микроавтобус «Ford Transit» сбил перебегавшего дорогу лося. После этого автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщаетМогилевского областного управления МЧС.









В микроавтобусе на момент ДТП находилось шесть человек, из них двое детей, граждане России и Молдовы.





В результате аварии в микроавтобусе оказались зажаты три человека — водитель и два пассажира находящиеся на заднем сиденье. Один из пассажиров погиб. Раненных водителя и пассажира спасатели деблокировали и передали медикам.