«С детства болею за «Ливерпуль». Белорусы делают приложения для топ-клубов и

В Париже в 2008 году появилась компания Netco Sports. Она разрабатывала сайты для болельщиков и мобильные приложения для футбольных клубов. Компания расширялась и в 2014 году открыла офис в Минске





— Четыре года назад какая-то часть текущих работников работала в компании HTC, которая была партнёром UEFA и делала приложение для Лиги Чемпионов. Это приложение мы делали в Минске. Продукт получился достойный, и Netco Sports, увидев это, заинтересовалась нами, — рассказывает Android Team Lead компании Денис Шикунец.





Тогда приложениями занимались всего несколько человек, а сейчас в минском офисе Netco Sports уже полсотни сотрудников.





Все они работают над тремя видами приложений. Первый — для футбольных клубов. Командам нужно удерживать болельщиков — в том числе и через современные каналы. В приложении можно узнать новости, заглянуть в соцсети клубов, посмотреть информацию об игроках. Во время матча можно участвовать в викторине, зарабатывая баллы.





Среди именитых заказчиков — ПСЖ, «Монако», «Ливерпуль», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Всего — порядка 20 команд из разных европейских чемпионатов.









— Так получилось, что я с детства болею за «Ливерпуль», клуб в финале Лиги Чемпионов — радуюсь. Ну и сейчас вот работаешь фактически с командой, — делится впечатлениями Денис.





Второй вектор работы Netco Sports — приложения для стадионов. Помимо матчей там проходят различные концерты. Пользователь хочет купить билет, посмотреть список событий арены, сориентироваться на месте, купить еду, после мероприятия он хочет заказать такси и делает это тоже через приложение.





Третья часть приложения относится к бродкастингу. Спортивные телеканалы хотят, чтобы матчи смотрели не только по телевизору, но и через планшеты и смартфоны. Белорусы из Netco Sports предлагают соответствующую разработку.





Совсем скоро начнётся Чемпионат мира по футболу. Транслировать матчи с российских полей будут сотни каналов по всему миру. Опять же, для них белорусы делают специальное приложение, чтобы зрители могли видеть игры с телефона или планшета.





— Мы делали схожее приложение для Чемпионата мира в Бразилии. Опыт есть. Поэтому заказчики легко пошли к нам, — говорит Владимир Бурдуков, iOS Team Lead компании.





В течение полугода разработчики активно делали приложения. Для каждого клиента добавляли какие-то свои фишки, для каждой страны приложение локализовано. Буквально через неделю-полторы оно появится в сторах. Схожие приложения для трансляций белор делали, например, для ралли «Дакар», Тур де Франс, «Ролан Гаррос» и других спортивных соревнований.



