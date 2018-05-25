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«С детства болею за «Ливерпуль». Белорусы делают приложения для топ-клубов и

26.05.2018 15:37 — Разное | Партизан  
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В субботу состоится финал Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Оказывается, белорусские разработчики делают мобильное приложение для английского клуба. dev.by заглянул в минский офис компании Netco Sports и узнал, как удалось заполучить именитых заказчиков и каким образом белорусы будут причастны к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

«С детства болею за «Ливерпуль». Белорусы делают приложения для топ-клубов и
В Париже в 2008 году появилась компания Netco Sports. Она разрабатывала сайты для болельщиков и мобильные приложения для футбольных клубов. Компания расширялась и в 2014 году открыла офис в Минске.

— Четыре года назад какая-то часть текущих работников работала в компании HTC, которая была партнёром UEFA и делала приложение для Лиги Чемпионов. Это приложение мы делали в Минске. Продукт получился достойный, и Netco Sports, увидев это, заинтересовалась нами, — рассказывает Android Team Lead компании Денис Шикунец.

Тогда приложениями занимались всего несколько человек, а сейчас в минском офисе Netco Sports уже полсотни сотрудников.

Все они работают над тремя видами приложений. Первый — для футбольных клубов. Командам нужно удерживать болельщиков — в том числе и через современные каналы. В приложении можно узнать новости, заглянуть в соцсети клубов, посмотреть информацию об игроках. Во время матча можно участвовать в викторине, зарабатывая баллы.

Среди именитых заказчиков — ПСЖ, «Монако», «Ливерпуль», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Всего — порядка 20 команд из разных европейских чемпионатов.


— Так получилось, что я с детства болею за «Ливерпуль», клуб в финале Лиги Чемпионов — радуюсь. Ну и сейчас вот работаешь фактически с командой, — делится впечатлениями Денис.

Второй вектор работы Netco Sports — приложения для стадионов. Помимо матчей там проходят различные концерты. Пользователь хочет купить билет, посмотреть список событий арены, сориентироваться на месте, купить еду, после мероприятия он хочет заказать такси и делает это тоже через приложение.

Третья часть приложения относится к бродкастингу. Спортивные телеканалы хотят, чтобы матчи смотрели не только по телевизору, но и через планшеты и смартфоны. Белорусы из Netco Sports предлагают соответствующую разработку.

Совсем скоро начнётся Чемпионат мира по футболу. Транслировать матчи с российских полей будут сотни каналов по всему миру. Опять же, для них белорусы делают специальное приложение, чтобы зрители могли видеть игры с телефона или планшета.

— Мы делали схожее приложение для Чемпионата мира в Бразилии. Опыт есть. Поэтому заказчики легко пошли к нам, — говорит Владимир Бурдуков, iOS Team Lead компании.

В течение полугода разработчики активно делали приложения. Для каждого клиента добавляли какие-то свои фишки, для каждой страны приложение локализовано. Буквально через неделю-полторы оно появится в сторах. Схожие приложения для трансляций белор делали, например, для ралли «Дакар», Тур де Франс, «Ролан Гаррос» и других спортивных соревнований.


 
Теги: Минск
 
 
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