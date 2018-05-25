Обсудили мирные обязательства и встречу с Трампом. Лидеры двух Корей снова встретились

AP . Стороны встретились, чтобы обсудить мирные обязательства, достигнутые ими на первом саммите 27 апреля, и возможную встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает





ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы южнокорейского президента. «Два лидера открыто обменялись взглядами о применении принятой 27 апреля Пханмунджомской декларации и прошедшем саммите Северной и Южной Кореи», — предаетсо ссылкой на заявление пресс-службы южнокорейского президента.









Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись рукопожатиями на границе, провели переговоры в «Доме мира» на южнокорейской стороне. Стороны по итогам переговоров подписали декларацию, которая предусматривает прекращение враждебных действий в отношении друг друга и заключение мирного договора в этом году. Также в декларации сказано о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который посетил южную часть полуострова.





В середине мая власти КНДР отменили встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как последние проводили военные учения вместе с США.





Встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом была назначена на 12 июля, но пару дней назад американская сторона ее отменила. В США пояснили причины: Пхеньян нарушил ряд обещаний и прекратил прямые контакты. Северная Корея заявила, что готова к переговорам в любое другое время. Сейчас снова ведется обсуждение встречи лидеров КНДР и США.



