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Цена на нефть в среднем за 2018 г. может составить $65-75 за баррель -Новак
Цена на нефть в среднем за 2018 год составит порядка $65-75 за баррель, считает глава Минэнерго Александр Новак.
"Средняя цена за год, с учетом низкой цены в начале года, может быть в районе $65-75 за баррель",- сказал он в эфире телеканала РБК.
Министр отметил, что в существующей цене есть премия за риск, учитывающая ситуацию в Иране и Венесуэле.
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Цена на нефть в среднем за 2018 год составит порядка $65-75 за баррель, считает глава Минэнерго Александр Новак. "Средняя цена за год, с учетом низкой цены в начале года,...
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