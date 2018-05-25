Путин поручил правительству подготовить программу основных направлений деятельности к 1 октября

Правительство России должно как можно скорее разработать направления своей деятельности по реализации "майского указа", заявил президент России Владимир Путин в субботу.

"Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с "майским указом" о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", - сказал В.Путин на первой встрече с новым составом правительства.

По его словам, эти задачи и цели конкретны и требуют такой же ясной и понятной проработки механизмов их реализации, в том числа ресурсного обеспечения.

"Это большой фундаментальный массив работы, которую надо завершить до 1 октября текущего года", - заметил В.Путин.

Президент подчеркнул, обращаясь к членам правительства, что "не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в установленные сроки".