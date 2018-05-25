Столетний юбилей готовятся отпраздновать погранвойска Беларуси

Пограничные войска Беларуси готовятся отпраздновать столетний юбилей. К этому событию в столице республики открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», передает телеканал «МИР 24».

Композицию из гранита и мрамора воплотил в жизнь известный скульптор Геннадий Буралкин. В центре размещен стилизованный пограничный знак, а на его гранях – гербы Беларуси и СССР, как символ связи всех поколений защитников границы.

«Я думаю, он станет народным. Потому что до сегодняшнего времени пограничники отмечают свой день 28-го мая, возлагают цветы, но в Минске не было такого места, именно памятного знака пограничного, где можно было бы возложить цветы», – рассказал председатель Государственного погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Юбилей погранвойска отметят в выходные – пройдут концерты, показательные выступления. 28-го мая стартует эстафета вдоль всей границы Беларуси. Ее участники финишируют 22-го июня в Брестской крепости.