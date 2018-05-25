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Столетний юбилей готовятся отпраздновать погранвойска Беларуси
26.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Пограничные войска Беларуси готовятся отпраздновать столетний юбилей. К этому событию в столице республики открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», передает телеканал «МИР 24».
Композицию из гранита и мрамора воплотил в жизнь известный скульптор Геннадий Буралкин. В центре размещен стилизованный пограничный знак, а на его гранях – гербы Беларуси и СССР, как символ связи всех поколений защитников границы.
Юбилей погранвойска отметят в выходные – пройдут концерты, показательные выступления. 28-го мая стартует эстафета вдоль всей границы Беларуси. Ее участники финишируют 22-го июня в Брестской крепости.
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К событию в Минске открыт памятный знак «Стражам границ всех поколений», на котором – гербы республики и СССР.
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