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Бывший директор сельхозпредприятия Калинковичей и двое его подельников получили по 8 лет лишения свободы за хищения
26.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
Экс- директор предприятия заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и другие документы, давал указания подчиненным ему работникам на отгрузку продукции ООО «СПРК-Агро» и КФХ «Матеевичское». Их руководитель, в соответствии с отведенной ему ролью, использовал реквизиты зарегистрированных им предприятий. Хозяйства не имели офисных, производственных и складских площадей, а лишь служили для сокрытия фактов хищения: документально принимали на себя долговые обязательства по отгрузкам продукции. Третий подельник подыскивал коммерческие организации и частных лиц, которым за наличный расчет сбывал полученные от СУП «Домановичи-Агро» мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот и другую продукцию. Действовало трио с 2013 года по 2016 год. Весной 2017-го «комбинаторов» задержали. Причиненный ими ущерб предприятию оценивается без малого в полтора миллиона рублей.
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Суд Мозырского района рассмотрел дело.
-Бывший директор СУП «Домановичи-Агро» признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном повторно, организованной группой, в особо крупном размере; в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими причинение существенного вреда государственным интересам и тяжкие последствия, -сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова. - Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и лишением права в течение ближайших 5 лет занимать организационно-распорядительные должности.
Аналогичные наказания получили и 2 его подельника. Постановлено также взыскать в солидарном порядке с обвиняемых в пользу СУП «Домановичи-Агро» в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 1 млн. 455 тыс. 634 рубля.
Приговор не вступил в силу.
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Бывший директор сельхозпредприятия Калинковичей и двое его подельников получили по 8 лет лишения свободы за хищения
Экс- директор предприятия заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и другие документы, давал указания подчиненным ему...
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