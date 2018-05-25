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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший директор сельхозпредприятия Калинковичей и двое его подельников получили по 8 лет лишения свободы за хищения Экс- директор предприятия заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и другие документы, давал указания подчиненным ему...

Экс- директор предприятия заключал и подписывал договоры, доверенности, товарно-транспортные накладные и другие документы, давал указания подчиненным ему работникам на отгрузку продукции ООО «СПРК-Агро» и КФХ «Матеевичское». Их руководитель, в соответствии с отведенной ему ролью, использовал реквизиты зарегистрированных им предприятий. Хозяйства не имели офисных, производственных и складских площадей, а лишь служили для сокрытия фактов хищения: документально принимали на себя долговые обязательства по отгрузкам продукции. Третий подельник подыскивал коммерческие организации и частных лиц, которым за наличный расчет сбывал полученные от СУП «Домановичи-Агро» мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот и другую продукцию. Действовало трио с 2013 года по 2016 год. Весной 2017-го «комбинаторов» задержали. Причиненный ими ущерб предприятию оценивается без малого в полтора миллиона рублей.Суд Мозырского района рассмотрел дело., -сообщаетАналогичные наказания получили и 2 его подельника. Постановлено также взыскать в солидарном порядке с обвиняемых в пользу СУП «Домановичи-Агро» в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 1 млн. 455 тыс. 634 рубля.Приговор не вступил в силу.