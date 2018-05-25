|
В Болгарии умер художник Светлин Русев
26.05.2018 17:52 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото:
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в соболезновании родственникам художника подчеркнул, что страна потеряла одного из своих мудрецов, гениального художника, талант которого ценили во всем мире. «Светлин Русев был один из немногих людей, которые стучали по нашей совести, не давая ей заснуть. Он делал это с благостью, которая показывала любовь к человеку, стимулировала его творить добро. Он был большим человеком и останется таковым», - цитирует Бойко Борисова пресс-служба Правительства страны.
Светлин Русев написал множество икон и картин. Многие из них находятся в Национальной художественной галерее в Софии, в галереях и частных коллекциях – причем не только в Болгарии, но и в других странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: government.bg Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в соболезновании родственникам художника подчеркнул, что страна потеряла одного из своих мудрецов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)