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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Болгарии умер художник Светлин Русев Фото: government.bg Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в соболезновании родственникам художника подчеркнул, что страна потеряла одного из своих мудрецов,...

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в соболезновании родственникам художника подчеркнул, что страна потеряла одного из своих мудрецов, гениального художника, талант которого ценили во всем мире., - цитирует Бойко Борисова пресс-служба Правительства страны.Светлин Русев написал множество икон и картин. Многие из них находятся в Национальной художественной галерее в Софии, в галереях и частных коллекциях – причем не только в Болгарии, но и в других странах.