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Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

26.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Днём в субботу на первом этаже торгового центра «Маяк» начал работать супермаркет «Евроопт Super». С момента открытия «Маяка» в 2014 году здесь располагался магазин «Белмаркет».

Как это обычно бывает в Слуцке, не обошлось без ажиотажа - открытие посетили не менее полтысячи человек. Большой интерес посетителей вызвал мясной отдел и отдел готовой продукции, не пустовали и дегустационные стенды «Слуцкого сыродельного комбината» и «Слуцкого комбината хлебопродуктов».

Многие покупатели отметили привычное, напоминающее бывший «Белмаркет», расположение товарных секций. Благодаря такому решению арендатора случчанам не придётся искать по всему торговому залу молочный или, например, мясной отдел. Те же, кто давно не был в Слуцке или редко покупал продукты в «Белмаркета», могут не сразу заметить отличия между этими двумя магазинами.

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Начал работу самый большой в Слуцке супермаркет «Евроопт»

Видео:

Общая площадь нового «Евроопта» составляет почти 900 квадратных метров, что в полтора раза больше магазина этой сети по ул. М. Богдановича.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Днём в субботу на первом этаже торгового центра «Маяк» начал работать супермаркет «Евроопт Super». С момента открытия «Маяка» в 2014 году здесь располагался магазин...
 
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