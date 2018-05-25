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Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону
26.05.2018 18:06 — Разное | Аргументы и факты
Об этом в интервью
Он напомнил, что 1 марта была запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в недалеком будущем Госпогранкомитет хочет отказаться от пропусков на бумажных носителях.
«Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие», - отметил председатель Госпрогранкомитета.
При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. Кроме того, без получения пропусков будет предусмотрен транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха.
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При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса.
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