Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону

Об этом в интервью БЕЛТА сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Он напомнил, что 1 марта была запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в недалеком будущем Госпогранкомитет хочет отказаться от пропусков на бумажных носителях.

«Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие», - отметил председатель Госпрогранкомитета.

При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. Кроме того, без получения пропусков будет предусмотрен транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха.