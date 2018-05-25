﻿ Румынские цыгане с размахом отпраздновали свадьбу в испанском ресторане, не заплатили и сбежали. 21.by
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Румынские цыгане с размахом отпраздновали свадьбу в испанском ресторане, не заплатили и сбежали

26.05.2018 18:12 — Разное | ОНТ  
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Молодожёны пригласили на свадьбу в один из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо 200 гостей. Когда после торжества, сотрудники заведения принесли счёт на 8000 евро, выяснилось, что платить некому.

Румынские цыгане предварительно внесли залог (1500 евро), предоставили документы, подписали контракт и дали телефоны для связи. Когда после торжества настало время рассчитаться, оказалось, что отец жениха, который должен оплатить счёт, «сейчас не в состоянии». Заплатить обещали в ближайшее время. На следующий день никого из членов семьи не нашли, а по оставленным номерам телефонов никто не отвечал. Обманутые хозяева ресторана обратились в полицию. Правоохранители не исключают, что семья отправилась в Румынию.  

 
 
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​Молодожёны пригласили на свадьбу в один из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо 200 гостей. Когда после торжества, сотрудники заведения принесли счёт на...
 
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