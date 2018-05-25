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Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гомеле
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем в Гомеле, сообщили
Авария произошла днем на пересечении ул. Интернациональной и Фрунзе.
- Проводится проверка. Информации о пострадавших нет, - сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пассажирский автобус МАЗ во время выполнения поворота на перекрестке врезался в фуру. Специалисты выясняют дорожную ситуацию, кто из водителей нарушил правила дорожного движения.-
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Пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем в Гомеле, сообщили БЕЛТА в дежурной части УГАИ МВД.
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