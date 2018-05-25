ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло

26.05.2018 17:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. В жилом комплексе на юго-западе Москвы случился опасный инцидент. Во время работы монтажников-альпинистов с высоты 47 этажа упало стекло массой 380 килограммов.  

Причиной падения стекла стал лопнувший трос. Один из монтажников успел крикнуть, предупредив людей внизу об опасности. Никто не пострадал.  

Произошедшее было снято на видео. Ролик посмотрели более 250 тысяч раз. Также под ним появилось множество комментариев.  

«Тип, который это снял, явно о чём-то догадывался!﻿»,  

«Надо же, какой хладнокровный альпинист. Даже без мата. Я бы сказал что-то типа: «ах, какое тяжёлое стекло вниз летит, коллеги, отойдите в сторону». Ну, только, естественно, без цензурных слов бы обошёлся﻿»,  

«Выглядело впечатляюще и жутко﻿»,  

«Очень интеллигентные монтажники – ни слова матом. Вот это выдержка, вот это нервы!﻿»,  

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Слава Богу, без жертв. Долго стоял шум от стёкол, там, видать, ещё какие-то окна задели﻿».  

Осенью прошлого года в Витебске благополучно закончился ещё один опасный инцидент.  

Мужчина увернулся от упавшей бетонной плиты – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В жилом комплексе на юго-западе Москвы случился опасный инцидент. Во время работы монтажников-альпинистов с высоты 47 этажа упало стекло массой 380...
 
Новости дня
Новости разные
 
Столетний юбилей готовятся отпраздновать погранвойска Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика