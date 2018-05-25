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«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая

26.05.2018 17:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Около сотни предприятий представили свои товары на ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это производители со всей страны.

«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая

«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая

Традиционно точки продаж открылись возле Дворца спорта. Покупателям представили исключительно непродовольственные товары: трикотаж, швейные и галантерейные изделия, обувь. Весь предложенный ассортимент можно приобрести по сниженным ценам.

Посетители ярмарки:
Прогулялись. Сувениры есть интересные из бересты. Присматриваемся. Цены очень низкие по нашим даже меркам. Поэтому ярмарка понравилась.

Ребенку купили маечек, шортики. Каждый человек себе что-то выбирает.

Я купила рюкзачок в подарок своей внучке. Он недорогой. Хорошая ярмарка, людей много.

Торговля возле Дворца спорта продолжится и завтра, 27 мая. Напомним, это уже седьмая подобная ярмарка. Они проходят в столице дважды в год.

«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Около сотни предприятий представили свои товары на ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это производители со всей...
 
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