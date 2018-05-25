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«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая
Новости Беларуси. Около сотни предприятий представили свои товары на ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это производители со всей страны.
Традиционно точки продаж открылись возле Дворца спорта. Покупателям представили исключительно непродовольственные товары: трикотаж, швейные и галантерейные изделия, обувь. Весь предложенный ассортимент можно приобрести по сниженным ценам.
Посетители ярмарки:
Ребенку купили маечек, шортики. Каждый человек себе что-то выбирает.
Я купила рюкзачок в подарок своей внучке. Он недорогой. Хорошая ярмарка, людей много.
Торговля возле Дворца спорта продолжится и завтра, 27 мая. Напомним, это уже седьмая подобная ярмарка. Они проходят в столице дважды в год.
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«Хорошая ярмарка, людей много». Товары по низким ценам можно купить около Дворца спорта в Минске 26-27 мая
Новости Беларуси. Около сотни предприятий представили свои товары на ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это производители со всей...
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