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Долой стереотипы. Мифы о здоровье, от которых давно пора было избавиться

26.05.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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Ученые наконец-то проверили медицинские легенды прошлого. Забудьте все, чем вас пугали в детстве родители

Исследователи издания British Medical Journal заставили нас всех снова пережить то чувство из детства, когда нам сказали, что Деда Мороза не существует. Десятилетиями мы жили в уверенности, что используем свой мозг лишь на 10%, что в день нужно выпивать не меньше двух литров воды, а от чтения при тусклом свете мы вскоре будем различать только верхние строки таблицы для проверки зрения. Оказывается, что это, как и многое другое, неправда. К счастью, организаторы исследования не оставляют нас наедине с этой шокирующей новостью и объясняют причины наших заблуждений о собственном здоровье.


Мы используем только 10 процентов своего мозга

Признайтесь: вы ведь тоже завидовали героям фантастических фильмов, которые смогли «включить» свой мозг на полную и теперь умеют читать чужие мысли и запросто перемножают в уме восьмизначные числа? Обрадует это вас или разочарует, но даже во время завязывания шнурков ваш мозг работает на все 100 процентов. Миф об использовании лишь малой толики нашего «серого вещества» приписывается Альберту Эйнштейну. С того времени, однако, прошло больше века, и неврология серьезно продвинулась в своих исследованиях, доказав: мы используем абсолютно весь потенциал мозговых клеток.

Из-за стрижки и бритья волосы растут быстрее и становятся жестче

Если бы об этом мифе знали раньше, количество тинейджеров с нелепым пушком под носом сократилось бы втрое. На самом деле стереотип о влиянии стрижки на рост волос, а бритья на жесткость и утолщение щетины был впервые опровергнут еще в 1928 году. У отрастающих волос тупые концы, которые на ощупь действительно кажутся утолщенными и более жесткими. Но стоит переждать стадию модной трехдневной небритости, и они снова станут мягкими. А вот отрастающие корни волос на голове действительно темнее, чем были раньше. Но не потому что меняется генетика, как мы думали в детстве, а потому что волосы еще не успели попасть под воздействие солнца. Хороший повод перестать откладывать поход к парикмахеру.

Чтение при тусклом свете навсегда портит зрение

Временная усталость глаз и кратковременные трудности с фокусировкой зрения — вот худшее, что может с вами произойти после чтения на ночь при тусклом свете. Ни одно из проведенных British Medical Journal исследований не подтвердило долговременные негативные последствия привычки читать с фонариком в руках.

В день нужно выпивать не меньше 8 стаканов воды

Нашему телу действительно необходима вода, хотя бы потому, что организм на 60% из нее состоит (к счастью, хоть это не миф). Но обычное ежедневное употребление соков, молока или минеральной воды вполне насыщает организм необходимым объемом жидкости. Исследователи British Medical Journal пришли к выводу, что стереотип о восьми стаканах в день относится к 1945 году, когда Национальный совет по продовольствию и питанию США озвучил ежедневную норму потребления жидкости. Вот только в публикации имелась в виду общая усваиваемая доля воды, включая ту, что входит в состав еды. Со временем слово «жидкость» стали трактовать исключительно как воду. Однако доказательств необходимости ежедневно выпивать по восемь стаканов чистой воды попросту не существует.

Волосы и ногти продолжают расти после смерти

Антрополог Уильям Мэйплс поднимает на смех страшилки о волосатых покойниках, которыми мы пугали друг друга в детстве. Для поддержки функционирования всем тканям нужна энергия, а в организме, в котором остановились обменные процессы, ее просто нет. Тем не менее обезвоживание тела после смерти действительно может вызвать втягивание кожи вокруг ногтей и волос, создавая иллюзию, будто они выросли.


Сотовые телефоны опасно использовать в больницах

В появлении этого стереотипа стоит винить Wall Street Journal. В 1993 году на страницах этой уважаемой американской газеты появилась публикация о более чем ста зафиксированных случаях негативного влияния электромагнитных волн на медицинское оборудование. Однако исследования, проведенные в Великобритании, показали очень незначительное взаимодействие с оборудованием (менее 4% приборов), не говоря уже о серьезных эффектах. В 2007-м все точки над «i» расставили результаты исследования Йельского медицинского университета, в ходе которого сотовые телефоны использовались более трехсот раз в 75 больничных комнатах. В итоге выяснилось, что телефоны могут быть даже полезны: наличие связи уменьшает возможность врача совершить ошибку в результате задержки коммуникации.

Употребление индейки вызывает сонливость…

…как и любое другое мясо или плотный ужин. В индейке действительно содержится триптофан — аминокислота, вызывающая сонливость. Вот только ее там не больше, чем в говядине, курице, свинине или даже — что совсем неожиданно — сыре. Если вы планируете заменить индейкой снотворное, то для достижения эффекта вам нужно съесть ее на голодный желудок. По вполне понятным причинам, этот миф очень популярен в США, где индейку употребляют на День благодарения. Вместе с вином и внушительных размеров гарниром. Такая комбинация снижает уровень кровотока и насыщения мозга кислородом и вызывает острое желание побыстрее переместиться в постель и уснуть.

 
Теги: Новости
 
 
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Ученые наконец-то проверили медицинские легенды прошлого. Забудьте все, чем вас пугали в детстве родители
 
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