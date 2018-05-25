В Минске появится аккумуляторный завод

TUT.BY , что построить завод за такие деньги невозможно. Агентство «Прайм пресс» сообщает, что сумма проекта – $ 1 млн. Вероятно, «АртСтилИнвест» планирует открыть сборочное производство: эксперты рассказали, что построить завод за такие деньги невозможно.

«АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. Страница СЭЗ «Минск» пишет, что сейчас такой товар полностью импортируется.









СЭЗ «Минск» создали в 1998-м году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания производств, основанных на новых и высоких технологиях. Предприятия СЭЗ занимаются машиностроением и металлообработкой, химической и нефтехимической, лесной и строительной промышленностью.





Свою работу в СЭЗ «АртСтилИнвест» начнет в начале следующего года.



